Масштабные протесты продолжаются во Франции. На улицах собираются люди, недовольные падением уровня жизни.

В общей сложности в стране состоялось не менее 200 манифестаций, многие - с десятками тысяч участников.

Под вечер начали приходить сообщения о первых столкновениях, о беспорядках и арестах. В Париже предпринимались попытки возводить баррикады, полиция активно применяет дубинки и слезоточивый газ.

Из-за протестов остановлена работа ряда французских портов, в некоторых регионах прекратилось железнодорожное сообщение.