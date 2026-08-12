Во Франции прошел чемпионат по свиному визгу

Необычное и крайне шумное шоу прошло во Франции. Там состоялся традиционный чемпионат по поросячьему визгу.

Десятки участников со всей страны соревновались в умении максимально убедительно и громко сымитировать звуки, издаваемые домашними свиньями. Среди критериев оценки - техника исполнения, артистизм, правдоподобность хрюканья, а также оригинальность тематических костюмов.

Победители этого забавного первенства получили памятные кубки, денежные призы и признание со стороны местных фермеров.