Во Франции прошли масштабные протесты из-за убийства девочки педофилом

Во Франции свыше 60 тыс. человек вышли на улицы из-за гибели 11-летней девочки от рук педофила. Уголовное дело об исчезновении и предполагаемой расправе над ребенком вызвало широкий общественный резонанс.

Подозреваемый ранее был замешан в уголовных делах, связанных с насилием над детьми, однако ушел от наказания.

В Париже толпы из протестующих собрались у зданий министерства юстиции и апелляционного суда. Но вместо того чтобы прислушаться к гласу народа, полиция применила привычный демократический арсенал: насилие, избиение и применение спецсредств.