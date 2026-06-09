Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Во Франции прошли масштабные протесты из-за убийства девочки педофилом

Во Франции свыше 60 тыс. человек вышли на улицы из-за гибели 11-летней девочки от рук педофила. Уголовное дело об исчезновении и предполагаемой расправе над ребенком вызвало широкий общественный резонанс.

Подозреваемый ранее был замешан в уголовных делах, связанных с насилием над детьми, однако ушел от наказания.

В Париже толпы из протестующих собрались у зданий министерства юстиции и апелляционного суда. Но вместо того чтобы прислушаться к гласу народа, полиция применила привычный демократический арсенал: насилие, избиение и применение спецсредств.

Несмотря на запреты, из-за скандала с педофилом во Франции прошло 216 митингов. В Оше в знак возмущения бездействием властей один из участников замотал глаза статуе богини правосудия. В соцсетях обсуждают коррумпированность судов страны.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

протестыФранция