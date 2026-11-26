Во Франции правительство обвиняют в нарушении конституции из-за тайной отправки военных в Украину. Как пишет Politico, замминистра обороны Алис Рюфо вызвали на закрытые слушания в Сенат - ей предстоит объяснить, почему солдат перебросили в зону конфликта в обход парламента.

По данным местной радиостанции и агентства France-Presse, французские военные уже находятся в Украине: обучают бойцов ВСУ и чинят технику. И это при том, что недавно Париж и Лондон обещали отправить туда контингент только после заключения мира.

Дуглас Херберт, обозреватель France 24 по международным вопросам:

"Получается, речь не просто об обязательстве направить войска после достижения мира - войска там уже находятся. Конституция гласит, что законодатели должны быть осведомлены. То, что их не уведомили за 6 месяцев до президентских выборов, вызовет возмущение и требования дать ответ".

В Минобороны уверяют, что миссия небоевая и согласования не требовала. Но депутаты уверены: Париж втягивают в конфликт за спиной парламента.