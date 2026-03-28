Во Франции разгромили мэрию коммуны Френ

Во Франции очень своеобразно выражают недовольство результатами прошедших в стране муниципальных выборов. Группа неизвестных ворвалась в мэрию коммуны Френ к югу от Парижа и устроила погром. В нападении участвовали около 20 человек в масках. Они обстреляли здание при помощи пиротехники, затем выломали входную дверь и разломали мебель. Убегая с места преступления, хулиганы разбили витрину местной автошколы и угнали оттуда скутер.