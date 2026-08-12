Во Франции сгорела парковка с автомобилями туристов, улетевших на отдых

Возвращение из отпуска обернется шоком для десятков французов, чьи автомобили превратились в пепел.

Огненное ЧП случилось на севере от Парижа - в коммуне Лувр, где выгорел крупный складской комплекс, использовавшийся путешественниками в качестве парковки. Огромный столб черного дыма был отчетливо виден даже из французской столицы. Из-за близости к эпицентру главного аэропорта страны Шарль-де-Голль авиационные власти были вынуждены закрыть две взлетно-посадочные полосы.

На тушение склада были брошены более 100 пожарных и 38 спецмашин, которым удалось потушить огонь лишь после частичной блокировки железнодорожного сообщения.