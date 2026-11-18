Многотысячные акции против дороговизны жизни и роста цен на обучение накануне обернулись жесткими разгонами во Франции и Бельгии. На улицы Пятой республики вышли, по оценкам МВД, около 150 тыс. человек, хотя профсоюзы заявляют о полумиллионе участников.

В Париже и других крупных городах силовики пустили в ход резиновые дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты - есть пострадавшие, десятки человек задержаны.

В Брюсселе на марш против роста стоимости образования вышли тысячи студентов и преподавателей. После того как колонна попыталась пройти к центру города, полиция перекрыла улицы и жестко разогнала молодежь, применив слезоточивый газ и водометы.