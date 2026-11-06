На протестах во Франции силовики травили газом мирных демонстрантов

Премьер Франции решил провести встречу с профсоюзами на фоне мощного протестного движения. 5 ноября в Пятой республике задержали 448 человек на манифестациях. Полиция вновь применила свой демократический арсенал против мирных протестующих, включая слезоточивый газ и дубинки.

По информации Всеобщей конфедерации труда, в общенациональной забастовке во Франции в четверг, 5 ноября, приняли участие около 1,6 млн граждан, 350 тыс. участвовали в парижских манифестациях. Оценки МВД скромнее: 575 тыс. по стране и до 80 тыс. - в Париже.

В манифестациях участвуют также активисты "желтых жилетов", студенты и работники различных секторов экономики. Целью выступлений стала защита "заработных плат, рабочих мест и промышленности", а также протест против "сокращения ресурсов государственных служб".