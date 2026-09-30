Во Франции силовики задержали более 440 протестующих подростков

Французские силовики устроили массовую облаву на подростков. Задержаны более 440 старшеклассников, причем треть из них отправили сразу в камеры под стражу.

В пригородах Парижа жандармы в боевой экипировке штурмовали школы, а в Валь-д'Уазе вспыхнул скандал: полицейский выстрелил подростку в лицо газовой гранатой.

Кадры применения жесткой силы французской жандармерией против подростков сейчас в топе мировых новостей.

К бунту молодежи, уставшей от переполненных классов, примкнули пожарные и тысячи госслужащих. По стране прокатилось 170 демонстраций. Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил во всем соцсети, которые якобы подрывают французскую демократию.