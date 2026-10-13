Во Франции снова протестует молодежь: полиция разгоняет демонстрантов

Французская молодежь снова вновь выходит на протест, активизировались и силовики. Полиция уже приступила к разгону митингующих и разбору баррикад, которыми активисты перекрывают улицы.

В Страсбурге и Лионе против демонстрантов используют слезоточивый газ, на марши протеста вышли и старшеклассники Парижа.

По данным СМИ, во Франции остаются закрытыми более 200 школ. Митинги с призывом обеспечить финансирование и должную работу учебных заведений идут с середины сентября.

На многочисленных протестах задержано почти 7 тыс. человек, большинство - несовершеннолетние.

Демонстрации жестко подавляются с применением слезоточивого газа, водометов, резиновых пуль. Использование светошумовых гранат было официально приостановлено после того, как 15-летнему участнику протеста оторвало кисть руки.