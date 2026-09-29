Во Франции сотрудники госсектора требуют повышения зарплаты

В Париже сотрудники госсектора готовятся к забастовке. Уже мобилизовались пожарные: демонстранты пронесли по столице макет пожарного самолета, а также флаги и венки в память о четырех коллегах, погибших при тушении лесных пожаров этим летом.

Огнеборцы требуют справедливой оплаты своего нелегкого труда. К требованиям присоединятся сотрудники и других государственных служб Франции, в том числе медработники и учителя. Представляющие их профсоюзы оспаривают планы правительства по бюджету на 2027 год, который предусматривает заморозку индекса зарплаты для сотрудников госсектора. Соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшие дни.

В знак протеста планируется масштабный марш, а в Париже из-за забастовки будет ограничено транспортное сообщение.