Во Франции совершили новое ограбление: ущерб оценивают в десятки миллионов евро

Во Франции произошло очередное дерзкое ограбление. Шестеро преступников ограбили лабораторию по обработке драгоценных металлов на заводе кампании Pourquery Laboratory во французском Лионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пишет издание Le Progres.

Очевидцы рассказали, что грабители приехали на машине с мигалкой и выбили окна в лаборатории с помощью взрывчатки. Ограбление продолжалось семь минут. "Там было несколько мужчин, может быть, трое или четверо, с автоматами… Мы видели, как они загрузили свой автомобиль, небольшой фургон, прежде чем скрыться", - цитирует Le Progres очевидцев.