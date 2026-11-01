Во Франции сожгли чучело Макрона и встали вокруг него в хоровод

Третьи выходные подряд Франция - в огне протестов. Люди выступают против политики Макрона и Брюсселя. Они требуют решить проблемы в образовании, прекратить сокращение социальных расходов. Все громче звучат лозунги об отставке Макрона. В Бордо на площади Победы - под аплодисменты толпы разбили мечом и сковородкой пиньяту с изображением действующего президента. Из нее посыпались фальшивые купюры. А в Гапе протестующие сожгли чучело Макрона и встали вокруг него в хоровод, празднуя содеянное.

Накануне в акциях протеста приняли участие 320 тыс. человек по всей стране. Против них выставили 70 тыс. полицейских и жандармов. Силовики избивали активистов дубинками, применяли слезоточивый газ, проводили жесткие задержания. В общей сложности арестованы более 560 человек.