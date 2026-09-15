Во Франции цены на бензин достигли рекорда

Цены на бензин во Франции достигли максимума за всю историю наблюдений. Об этом сообщает издание Le Figaro. Средняя цена литра бензина в Пятой республике выросла до 2,11 евро - это рекорд с 1985 года, когда начался сбор данных.

Подскочила и стоимость дизеля, самого распространенного топлива в стране. Она составила около 2,29 евро за литр. Показатель приближается к историческому максимуму апреля 2025 года - 2,31 евро.

Подорожание уже превысило установленные на заправках компании TotalEnergies верхние пределы цен. "Топливный кризис во Франции продолжает усугубляться", - констатирует издание.