Во Франции ущерб от засухи может достичь 15 млрд евро, сообщила министр экологических преобразований

Во Франции ущерб от засухи этого лета, с учетом прямых и косвенных убытков, может составить от 10 до 15 млрд евро, сообщила на кризисном совещании министр экологических преобразований Моник Барбю, сославшись на оценку статистического института Insee. Об этом пишет Le Figaro.

Однако в самом Insee, отвечая на запрос AFP, отрицают, что делали такую оценку, и говорят, что пока не представляют себе прямые и косвенные издержки от засухи.

В совещании участвовали чиновники комитета гидрологии министерства и представители префектур.

27 июля министр уже заявляла, что историческая жара, с которой столкнулась Франция, приведет к затратам, превышающим 5,6 млрд евро, прогнозируемым на основе последствий засухи 2022 года. Тогда правительство подсчитало, что перебои с водоснабжением уже затронули "более 30 тысяч человек в 80 муниципалитетах".

В среду эта цифра была пересмотрена в сторону увеличения, и Барбю говорила уже о "более чем 40 тысячах человек", пострадавших от перебоев с водой.

"Нашим главным приоритетом, конечно же, остается обеспечение питьевой водой, которое уже испытывает нагрузку в ряде районов, точнее, сегодня в 50 французских департаментах", - сообщила она.

"На прошлой неделе электроснабжение более чем 550 тыс. человек было признано перегруженным, а электроснабжение почти 3 млн человек было переведено в режим повышенной готовности", - добавила министр.

В четверг, 13 августа, синоптики прогнозируют новый пик жары почти по всей стране с жарой до 40 градусов в отдельных городах. Национальная метеорологическая служба Météo France объявила оранжевый уровень погодной опасности из-за экстремальной жары в 80 департаментах страны.

Только побережье Ла-Манша и некоторые прибрежные районы будут испытывать менее сильную жару. Особенно высокие температуры ожидаются в центре страны и на юго-востоке. В Лионе температура достигнет 40 градусов, в Монтелимаре - 40, в Бурже - 39, в Дижоне - 39, а в Париже - 38 градусов. В четверг это будут пять самых жарких городов Франции.