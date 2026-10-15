Во Франции в ходе протестов задержано почти 8 тыс. человек
В ходе студенческих протестов во Франции сотрудники правоохранительных органов задержали 7950 человек, сообщают СМИ со ссылкой на Минюст Пятой республики.
80 % задержанных - несовершеннолетние. Возбуждено уже 2,7 тыс. дел. В отношении более 2 тыс. фигурантов применили ограничительные меры: предупреждения, требования компенсировать ущерб, запреты на посещение определенных мест.
Накануне премьер-министр Франции Себастьен Лекорню, выступая в Сенате, сообщил, что телесные повреждения получили 248 учащихся и 149 сотрудников образовательной системы. Пострадали также более 900 полицейских.
Последняя массовая акция в поддержку школьников и студентов собрала по всей стране более 160 тыс. человек.
Ожидается, что протестная волна продолжится.