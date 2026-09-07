Франция больше не может предоставлять Киеву безвозмездную помощь из-за тяжелейшего госдолга и растущего дефицита бюджета. Об этом Bloomberg заявил лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла.

Политик подчеркнул, что выделение средств Украине без гарантий возврата недопустимо для тонущей в долгах французской экономики. В качестве примера политик вспомнил подход Вашингтона, намекнув на извлечение прямой выгоды из украинского конфликта.