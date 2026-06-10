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Во Франции забастовка железнодорожников парализовала движение поездов

Во Франции железнодорожники устроили массовую забастовку из-за несогласия с изменением условий труда и уровнем зарплаты.

Однодневная акция нарушила движение поездов по всей стране, включая высокоскоростные поезда, региональные и пригородные маршруты.

На одной из линий парижского региона к забастовке присоединилось до 95 % машинистов поездов.

Бастующие требуют повышения оплаты труда в связи с ростом инфляции, а также отказа от планов по реорганизации сферы железнодорожных перевозок в пользу частных операторов. 

Разделы:

В мире

Теги:

железная дорогаФранциязабастовка