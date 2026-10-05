Во Франции закрыто более 400 школ, молодежь протестует

Во Франции более 400 школ останутся закрыты и сегодня на фоне массовых протестов школьников. Причины недовольства населения, поясняют эксперты, в политике властей. Экономические и миграционные проблемы, приоритет военных расходов перед социальными нуждами - все это вывело людей на улицы. А триггером послужило образование - самая уязвимая сфера.

Кирилл Пихтов, сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН:

"Во Франции накопилось большое количество противоречий - как социальных, так и экономических, которые сказываются на обществе, и общество таким образом реагирует. За последние пару лет можно вспомнить протесты 2023 года против пенсионной реформы и протесты фермеров 2024 года. Здесь стоит сказать, что сейчас большая проблема во Франции - это и госдолг, который по отношению к ВВП один из самых высоких в Евросоюзе: на данный момент он составляет 113 %. Безработица среди молодежи от 15 до 24 лет, что, кстати, тоже важный фактор этих протестов, находится на уровне 21 %. При этом правительство пытается всячески сократить социальные расходы, поскольку нужно обслуживать госдолг. Также, как считает французское правительство, возникла потребность наращивать свой военно-промышленный комплекс, и власти всячески пытаются сократить расходы, чтобы появились деньги для инвестиций в ВПК".