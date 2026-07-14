Во Франции заявили о планах провести учения вблизи Украины

Военнослужащие стран, входящих в состав "коалиции желающих", проведут учения в соседних с Украиной странах. Об этом сообщил президент Франции по итогам встречи лидеров 9 стран Европы в Париже.

Политики договорились о создании коалиции по противоракетной обороне. В соглашении участвуют Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Великобритания.

На встрече присутствовал и Зеленский. Ему Макрон пообещал новые истребители, они поступят в 2028-2029 гг.

Также Париж разрешит Киеву начать выпуск зенитных ракет-перехватчиков, управляемых авиабомб и крылатых ракет авиабазирования. Кроме того, ЕС и Великобритания подписали соглашение, открывающее британским оборонным компаниям доступ к кредиту для Украины в размере 90 млрд евро.