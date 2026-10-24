Во французском городе Клермон-Ферран силовики распылили слезоточивый газ для разгона протестующих

Во Франции начались новые протесты и новые жестокие разгоны. В Клермон-Ферране в молодежь и подростков силовики распылили слезоточивый газ, едва те вышли на митинг.

Также сообщается о нападениях силовиков на протестующих в Лионе, где ранее полностью запретили какие-либо массовые акции.

Несмотря на запреты, 24 октября по всей стране ожидаются многотысячные манифестации. По оценкам, протестовать против роста стоимости жизни выйдет до 500 тыс. демонстрантов.

В свою очередь, режим Макрона мобилизовал около 70 тыс. силовиков. Привлекли даже курсантов полицейских училищ. На улицы Парижа вывели броневики. Несколько машин стоят у Елисейского дворца. Путь к резиденции Макрона закрыт микроавтобусами и железными барьерами.

Власти распорядились перекрыть несколько станций метро и закрыть ряд культурных объектов, в том числе Лувр. Глава МВД страны уже отдал распоряжение проявлять максимальную твердость и бескомпромиссность в отношении протестующих. Другими словами, снова дано "добро" на полицейское насилие.