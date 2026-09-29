Во французском Сен-Дени полиция разогнала митинг старшеклассников в здании школы

Слезоточивый газ применили против школьного протеста. Во французском Сен-Дени правоохранители разогнали демонстрацию с участием сотен старшеклассников. Полиция в экипировке ворвалась в здание школы, где проходил митинг и принялась проводить задержания.

Акция в Сен-Дени стала частью общенационального протеста учащихся. Главный школьный профсоюз призвал к блокировке лицеев по всей стране, чтобы привлечь внимание к нехватке финансирования, переполненным классам, дефициту учителей и другого персонала. Запросы учеников поддерживают и многие преподаватели. Блокады или массовые собрания затронули около 180 школ, по всей стране были арестованы 164 человека.

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