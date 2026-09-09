Во французской провинции Шампань из-за засухи урожай винограда сократится вдвое

Во французской Шампани пришлось завершить сбор винограда раньше, чем когда-либо за всю историю, пишет Politico.

Причиной стала рекордная жара этого лета, из-за которой резко вырос уровень сахара в ягодах. А это, в свою очередь, грозит повысить показатели алкоголя до недопустимых значений. В итоге, по прогнозам, урожай в регионе сократится по сравнению с 2025 годом примерно вдвое.

Ранее Министерство сельского хозяйства Франции объявило, что в нынешнем году производство вина из-за жары и засухи снизится на 6 %. Ожидается, что сбор составит менее 34 млн гектолитров. Это станет самым низким показателем за почти 70 лет.