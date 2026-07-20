Во сколько обойдется ЕС новая климатическая реальность? Смотрите в проекте "Понятная политика"

Как жара убивает людей и европейскую экономику. Цифры потерь: почему раскаленное лето "съедает" ВВП и где прожигает дыры в бюджете.

От тепловых нагрузок и роста цен до логистического коллапса: как жара стала управленческой проблемой Европы и во сколько обойдется новая климатическая реальность? Расскажем в "Понятной политике".

Смотрите 20 июля в вечернем эфире на "Беларусь 1", а также на сайте news.by и мультимедийном портале videobel. by.