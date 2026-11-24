ЧП в столице Вьетнама Ханое: три человека погибли, шестеро оказались ранены в результате взрыва. Инцидент произошел в кафе на первом этаже: здание полностью разрушилось.

Кроме того, взрывной волной повреждены более 10 соседних домов: в них выбиты стекла и частично обрушились кровли. Также разбиты несколько рядом припаркованных автомобилей.

По предварительным данным, причиной трагедии стала утечка газа на кухне заведения. На месте работают спецслужбы.