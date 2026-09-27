Во время выступления Мадьяра неизвестный бросил в него яйцо

Очередная хулиганская атака на главу венгерского правительства. Премьер-министра Петера Мадьяра в городе Сольнок неизвестный из толпы попытался забросать яйцами. Один из снарядов пролетел в считаных сантиметрах от трибуны.

Сам премьер отреагировал иронично, призвав хулиганов не портить дорогую еду, и обвинил в провокации своих оппонентов. Мадьяру крайне удобно списывать все на интриги прежних властей, однако в реальности число венгров, недовольных его экономическими реформами и новым курсом, стремительно растет.

Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии:

"Я прошу активистов не бросаться едой и напитками. Не хотелось бы, чтобы пострадал кто-то из пожилых людей или детей. Если вы хотите облить или закидать лично меня - просто подойдите поближе, в этом нет никакой проблемы. И вообще, не нужно портить продукты, яйца нынче стоят слишком дорого".

Нападавшего оперативно скрутили сотрудники полиции. После задержания мужчина дерзко заявил журналистам, что глубоко сожалеет о том, что промахнулся и не попал главе кабинета министров прямо в голову.