Во время взрыва в Монако пострадал украинский олигарх - он находится в критическом состоянии

В Монако произошел мощный взрыв, во время которого пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев. Он находится в критическом состоянии. Ранены также жена и сын бизнесмена.

По версии следствия, неизвестный оставил у входа в здание рюкзак со взрывным устройством и скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Покушение стало первым терактом в истории княжества.

Ермолаев входил в список богатейших бизнесменов Украины. В 2019 году он получил гражданство Кипра, а позже попал под персональные санкции Украины. Есть сообщения, что олигарх может быть причастен к работе украинских колл-центров.