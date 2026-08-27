Во Вроцлаве мужчина ударил стеклянной бутылкой по голове таксиста из Беларуси из-за акцента

В Польше совершено преступление на почве ненависти. Во Вроцлаве 23-летний мужчина ударил стеклянной бутылкой по голове 66-летнего таксиста из Беларуси. Нападению предшествовали ксенофобские оскорбления из-за акцента водителя.

Полиция оперативно задержала нападавшего. Ему официально предъявлено обвинение в преступлении на почве национальной розни. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы. Пострадавшему белорусу оказана медицинская помощь.