У Берлина есть еще одно развлечение - кидать пики в сторону России. Германия обвиняет Москву в ЧП с беспилотником в аэропорту Лейпцига, параллельно ухудшая дипломатические отношения.

Вот только пока чиновники штампуют обвинения, в самой Европе приближается политическое землетрясение. О преступлениях без доказательств и грядущем наказании - в рубрике "Полная Европа".

Во всем виновата Россия. Говорят, если постоянно повторять эту новую европейскую аффирмацию, то проблемы Старого Света решатся сами по себе, а граждане вдруг заживут на широкую ногу. Или нет? Однако факт таков, что все беды Евросоюза больше никоим образом не привязывают ни к провальной стратегии Брюсселя, ни к беспомощности национальных правительств. Потрясающе комфортная позиция - зачем прикладывать усилия и что-то менять, если можно просто перевести стрелки?

Отличный пример - продолжающийся уже больше месяца миграционный кризис в испанской Сеуте. Под 10 тыс. нелегалов все еще остаются в анклаве, центры временного содержания переполнены, на улицах разгул насилия и антисанитарии. И пока Мадрид демонстрирует полное бессилие, в кулуарах и официальных заявлениях происходящий хаос настойчиво пытаются связать с гибридным влиянием Кремля.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

"Нам известно, что суть решения Верховного суда была грубо искажена. В соцсетях поползли слухи и дезинформация. Их подхватили и преступные группировки, торгующие людьми. Они уверяли, будто по решению суда, если доплыть до Сеуты вплавь, обратно тебя уже не выдворят. Это ложь. В конце июля мы увидели сильнейший всплеск дезинформации в соцсетях. За ней стоят платформы, связанные с Россией, Израилем, а также ультраправый интернационал. Они всегда разыгрывают миграционную карту, чтобы ударить по Испании, расколоть Европу".

Аналогичный абсурд разворачивается и на севере континента. Провал референдума в Исландии, где местное население в очередной раз отказалось даже говорить о вступлении в ЕС, как выяснилось, тоже дело рук русских. Европейским аналитикам и СМИ понадобилось всего пару дней, чтобы начать заявлять о "массированных кибератаках и вмешательстве в цифровое пространство" со стороны Москвы. Тот факт, что коренные исландцы просто защищают свои национальные интересы и экономику, в расчет, конечно, не берется.

"Первичный анализ массивов данных выявил крайне аномальную активность. Были обнаружены скоординированные группы, пугающие население наплывом мусульман через Шенгенскую зону. Администраторами страниц выступали профили на русском, болгарском и языках стран Центральной Азии - регионов, бесконечно далеких от Исландии. Эти аккаунты, часто использовавшие кириллицу, с августа внезапно начали писать исключительно о референдуме в Исландии".

В том, что именно Москва виновна в череде чрезвычайных происшествий и загадочных пожаров на военных объектах по всему континенту - тут, как говорится, даже к бабке не ходи. Любое ЧП на заводе, производящем дроны или технику для нужд ВСУ, в Польше или Германии моментально объявляется "актом саботажа со стороны России". И хотя расследования регулярно выявляют неудобную правду, Берлин поспешил использовать собственные домыслы для масштабной дипломатической зачистки.

Йоханн Вадефуль, министр иностранных дел Германии:

"Совершив попытку атаки в Лейпциге, российское руководство сознательно пошло на то, чтобы еще сильнее разрушить наши и без того крайне напряженные двусторонние отношения. По согласованию с канцлером мною были предписаны следующие меры. Генеральное консульство России в Бонне будет закрыто 18 сентября. Договор о деятельности "Русского дома" в Берлине расторгается".

Европейские чиновники хором поддержали Берлин и один за другим начали вызывать российских представителей на ковер, а глава дипломатии ЕС Кая Каллас и вовсе совершила фальстарт, обрушившись с обвинениями на Москву раньше самих немцев. В общем, неудобно вышло, но показательно.

Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности:

"Очевидно, что Россия также... ну, сейчас я связываю это напрямую с Россией, но пусть немцы сами заявят, что за этим стоит. И, разумеется, то, что мы видим в других странах, свидетельствует: русские устраивают все больше и больше провокаций".

На волне дронового и авиационного безумия в игру решил вступить и украинский режим. Зеленский неожиданно объявил вендетту за Лейпциг. Киевский главарь дал понять, что беспилотники будут атаковать российские аэропорты с целью парализовать воздушное сообщение. И хоть он оговорился, что украинские БПЛА не представляют угрозы гражданским самолетам, но одновременно намекнул ровно на обратное, заявив, что в небе России закончились безопасные места. Однако в Москве на подобные выпады ответили мгновенно и без лишней дипломатии.

Владимир Путин, президент России:

"Если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. Это первое. Второе, в этой же части: если, не дай бог, такие трагедии будут происходить - мы найдем, чем ответить. Пусть никто не сомневается".

Впрочем, Киев очень любит сыпать подобными угрозами в те моменты, когда на Западе про Незалежную начинают немного забывать. Вполне возможно, что это всего лишь неуклюжая попытка обратить на себя внимание на фоне тотальной нехватки средств и вооружений, которые Брюссель не спешит восполнять. Неудивительно, что Зеленский уже в открытую жалуется, что весь мир забыл и забил на Украину.

"Последние две недели весь мир - Европа и мир, которые нам помогают, - на каникулах. И это очень такой неприятный привкус, не могу им не поделиться. И очень хотел поделиться этим ощущением такого, знаете... Ну, то есть, знаете, дипломатия, как по плану. То есть, когда отпуск - то отпуск. То, что бомбят - ну, мы не знаем, мы в отпуске", - сказал Владимир Зеленский.

И действительно, спонсоры Киева сейчас слишком заняты своими делами. Европейских лидеров сегодня больше волнует удержание собственных кресел под пятыми точками на фоне приближающегося правого поворота.

В Германии в двух землях проходят региональные выборы, где победу пророчат партии "Альтернатива для Германии", выступающей против разорения страны из-за конфронтации с Москвой и войны до последнего украинца.

Йорг Урбан, глава отделения партии "Альтернатива для Германии" в Саксонии:

"Просто позвольте мужчинам в Украине вернуться домой с фронта - тем, кого насильно мобилизовали и отправили туда. Наденьте каски сами, сами лезьте в окопы и сражайтесь за то, за что вы заставляете других сражаться от вашего имени. "Альтернатива для Германии" выступает против любого участия в войне и за дипломатию и мир. И именно поэтому я говорю: давайте сделаем эти земельные выборы мощным сигналом к миру, к дипломатии и к дружбе между народами".

Аналогичное политическое потрясение надвигается и на Францию, где Макрон в следующем году уходит с поста президента, уступая насиженный Олимп, согласно всем опросам, Марин Ле Пен. Популярность правых политиков, симпатизирующих России, бьет рекорды также в Австрии и Великобритании. И если эти силы сформируют новые кабмины, то не останется и следа не только от помощи Киеву, но и от всех тех, кто годами разжигал пламя братоубийственной войны.