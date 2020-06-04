Во Флоренции после карантина открылась галерея Уффици

В музее нанесена разметка, указывающая на безопасное расстояние между людьми. Первых посетителей, которые заранее забронировали билеты (их было менее 400), лично встречал директор галереи Айке Шмидт, передает ТАСС. Сейчас музей может принимать 50 % от обычного числа посетителей - не более 450 человек в день. Он работает только во второй половине дня по будням и весь день в субботу и воскресенье. Как говорят в руководстве галереи, сейчас у посетителей есть уникальная возможность увидеть шедевры Рафаэля, Леонардо да Винчи, Боттичелли без привычной толпы. По приблизительным оценкам, ущерб, понесенный туристическим сектором Флоренции, составляет около одного миллиарда евро.



