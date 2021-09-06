Во Флориде мужчина расстрелял семью с двумя детьми, их соседку и ранил 11-летнюю девочку

В США снова стреляют. Во Флориде мужчина расстрелял семью с двумя детьми и их соседку, а также ранил 11-летнюю девочку. Мужчина ворвался в дом ночью. Известно, что перед преступлением стрелок принимал наркотики. Прежде чем приехала полиция, преступник убил четырех человек, в том числе одного младенца и ранил еще одного ребенка. Стрелок задержан. Его личность установлена, однако пока в интересах следствия не разглашается. В ближайшее время убийце предъявят обвинение.