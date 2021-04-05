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Во Флориде объявили режим ЧП из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами
В США в округе Флориды объявлено чрезвычайное положение. Власти опасаются утечки химикатов с бывшего фосфатного завода. Он закрылся 20 лет назад, но водохранилище с токсичными водами по-прежнему остается на месте. Теперь в резервуаре образовались бреши. Если ничего не предпринимать, то почти 4 млн кубометров токсичной воды окажутся в заливе. Власти эвакуировали всех жителей, автомагистраль у водохранилища перекрыта. На месте работают десятки специалистов, откачивая воду из резервуаров. К ним присоединились бойцы Национальной гвардии.
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