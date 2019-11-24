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Во Флориде поезд врезался в автомобиль - есть жертвы

Серьезное ДТП во Флориде. Пассажирский поезд врезался в автомобиль. Три человека, находившиеся в машине, погибли. Состав следовал из Майами в Нью-Йорк. В нем находилось около 200 человек, они не пострадали. Власти пока не уточняют, по каким причинам авто оказалось на путях.

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