Во Флориде поезд врезался в автомобиль - есть жертвы

Серьезное ДТП во Флориде. Пассажирский поезд врезался в автомобиль. Три человека, находившиеся в машине, погибли. Состав следовал из Майами в Нью-Йорк. В нем находилось около 200 человек, они не пострадали. Власти пока не уточняют, по каким причинам авто оказалось на путях.



