Во Флориде приземлился горящий самолет

Пламенные кадры приходят из-за океана. Очевидцы засняли момент приземления легкомоторного самолета, который проскользил по полосе, охваченный огнем. Борт встречали сразу несколько машин аварийного реагирования. На нем были два человека, которых сразу эвакуировали. К счастью, никто не пострадал. Однако на время полосу закрыли, чтобы убрать разлитое топливо. Причины аварии пока неизвестны.



