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Во Флориде продолжается разбор завалов обрушившегося здания

Число погибших в результате частичного обрушения дома в американской Флориде выросло до трех. Под обломками рухнувшей многоэтажки в Майями могут находиться около ста человек. В ходе многочасовой спасательной операции из-под завалов извлекли 37 человек. Не менее 11 из них нуждаются в медицинской помощи. Трагедия произошла накануне в городе Серфсайд. В Сеть попал момент обрушения здания.

Причины произошедшего по-прежнему не установлены.


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