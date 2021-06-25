Во Флориде продолжается разбор завалов обрушившегося здания

Число погибших в результате частичного обрушения дома в американской Флориде выросло до трех. Под обломками рухнувшей многоэтажки в Майями могут находиться около ста человек. В ходе многочасовой спасательной операции из-под завалов извлекли 37 человек. Не менее 11 из них нуждаются в медицинской помощи. Трагедия произошла накануне в городе Серфсайд. В Сеть попал момент обрушения здания.