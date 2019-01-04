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Во Флориде произошло смертельное ДТП с участием фуры и нескольких автомобилей

6 человек погибли. 8 пострадавших. Из-за аварии произошло возгорание, транспортные средства охватил огонь. Также в результате ДТП разлилось 190 литров дизельного топлива. Движение на участке трассы перекрыто в обоих направлениях.

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