Во Флориде разрешено водителям давить протестующих, а предпринимателям - стрелять по вандалам

Минюст США заявил, что арестуют еще 100 человек по делу о штурме Капитолия. И это несмотря на то что судьи уже вынесли более 400 обвинительных приговоров разной степени суровости. Политики-демократы обвиняют протестующих во внутреннем терроризме.



Но когда тема касается бунтов от движения Black Lives Matter, либералы проявляют удивительную сдержанность. На этой неделе активисты BLM тоже решили штурмовать Капитолий. На этот раз в городе Оклахома. Полиция задержала примерно ноль человек.



Назревает вопрос, а в чем разница между первым и вторым случаями? Лишь в том, что в Вашингтоне были сторонники Трампа, а в Оклахоме - электорат самих демократов. Губернатор Флориды пошел дальше. Он подписал закон по борьбе с массовыми беспорядками. Согласно проекту, бунтом будет называться любое скопление более 25 человек, причиняющих материальный ущерб или физические повреждения другим людям.



Кроме того, глава штата фактически разрешил водителям давить протестующих, а предпринимателям - стрелять по вандалам.