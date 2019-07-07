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Во Флориде выясняют причины ЧП в торговом центре

До 23 человек увеличилось число пострадавших при взрыве в торговом центре Флориды. К счастью, о погибших речи не идет. Большинство раненых в момент ЧП находились в тренажерном зале, отмечают в полиции. Точная причина взрыва до сих пор не установлена, однако основная версия - утечка газа. На кадрах с места происшествия видно, что улицы завалены обломками, здание торгового центра сильно пострадало, а в соседних домах выбиты окна.


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