Во Флориде выясняют причины ЧП в торговом центре

До 23 человек увеличилось число пострадавших при взрыве в торговом центре Флориды. К счастью, о погибших речи не идет. Большинство раненых в момент ЧП находились в тренажерном зале, отмечают в полиции. Точная причина взрыва до сих пор не установлена, однако основная версия - утечка газа. На кадрах с места происшествия видно, что улицы завалены обломками, здание торгового центра сильно пострадало, а в соседних домах выбиты окна.





