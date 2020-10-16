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Во Флориде взорвался катер

ЧП во Флориде. На пирсе города Форт-Лодердейл внезапно взорвался катер. В это время на борту находился 21 человек. 13 получили ожоги, часть отправлена в госпиталь. Судно загорелось как спичка - кадры публикует местный канал. Что стало причиной, выясняется.

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