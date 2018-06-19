Во Флориде застрелили рэпера XXXTentacion

Во Флориде застрелили рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. На мужчину напали, когда он выходил из мотосалона в Южной Флориде. К автомобилю рэпера подбежали неизвестные, выстрелили несколько раз и забрали сумку. Полиция проводит расследование. Всемирно известному музыканту было всего лишь 20.