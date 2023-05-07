Во Франкфурте отмечают День Победы, а Берлин встречает праздник вызывающим актом вандализма

Во Франкфурте празднуют День Победы: сегодня в городе звучали аккорды фронтовых вальсов и реяли бесчисленные красные флаги. Сотни горожан, чьи деды брали когда-то один за другим немецкие города, вышли на центральную площадь деловой столицы ФРГ: во Франкфурте власти не стали чинить препятствий для проведения памятных мероприятий. Сегодняшнее празднование лишь начало - 9 Мая здесь ожидают гораздо большее число людей. Но ситуация во Франкфурте, скорее, исключение.

Берлин встречает День Победы вызывающим актом вандализма: неизвестные повалили полтора десятка надгробий на территории мемориала "Зееловские высоты". А власти столицы ФРГ в канун 9 Мая категорически запретили использовать в ходе праздничных мероприятий флаги СССР или России - разрешен только лишь украинский. Решение странное: хочется ошибаться, конечно, но именно желто-голубой флаг, скорее всего, осенял тех, кто надругался над воинскими надгробиями в Зеелове.