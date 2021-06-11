Во Франкфурте расформировали полицейский спецназ из-за правоэкстремистских взглядов

Скандал в рядах немецкой полиции. Во Франкфурте расформировали отряд особого назначения из-за правоэкстремистских взглядов силовиков. Участники отряда обменивались нацистскими материалами в чатах мессенджеров. Один из участников также подозревается в распространении детской порнографии. Сообщается, что о вышеупомянутых чатах знали и среди руководства, но предпочитали не вмешиваться. Министр внутренних дел, комментируя ситуацию, заявил о необходимости комплексной перезагрузки спецотрядов немецкой полиции.