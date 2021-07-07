Во Франции 11 человек осуждены за травлю в соцсетях

В Париже осудили 11 человек за травлю в соцсетях женщины, которая выступала с резкой критикой ислама. Их приговорили к условным срокам. Максимальный - 6 месяцев. Еще двое обвиняемых были оправданы. Все подсудимые в возрасте от 18 до 30 лет разных национальностей и вероисповеданий. Это судебное дело стало довольно громким в стране из-за вопроса об ответственности за высказывания в интернете.