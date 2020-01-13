Во Франции аэротакси совершило первый свободный полет

Во Франции свой первый свободный полет совершило аэротакси CityAirbus. Оно может перевозить 4 человек и перемещаться со скоростью 120 километров в час. Двигатели работают на электрической энергии, взлет и посадка будут вертикальными. Летающее такси разработано к Олимпийским играм 2024 года для перевозок по трассе между Парижем и Диснейлендом. Также в планах создать маршрут перевозок пассажиров между городами Руасси и Сен-Дени. Коммерческое использование летающих такси, позволяющее снять часть нагрузки с наземного транспорта, станет возможным к 2030 году.



