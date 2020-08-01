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Во Франции автомобиль въехал в толпу: пострадали 15 человек

ДТП во Франции. Автомобиль въехал в толпу около одного из баров в департаменте Сона и Луара на востоке страны. Пострадали не менее 15 человек. Мужчина вышел из бара после ссоры с несколькими посетителями и попытался уехать, однако не справился с управлением, а затем скрылся с места ДТП. Полиция уже задержала 20-летнего злоумышленника, водитель был пьян. Всех пострадавших доставили в больницу.

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