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Во Франции бастуют сотрудники аэропорта Руасси

Франция во власти массовой безработицы и сокращений

Авиационный сектор один из наиболее пострадавших за время пандемии в стране. Компания Air France планирует сократить более 7 c половиной тысяч рабочих мест. Против грядущего сокращения бастуют и сотрудники французского аэропорта Руасси. К слову, безработица во Франции достигла рекордных 8 %. Рост числа незанятых в 3 раза превысил показатель времен финансового кризиса в марте 2009 года. А ВВП страны во 2-м квартале прошлого года сократился почти на 15 %.

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