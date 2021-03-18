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Во Франции бастуют сотрудники аэропорта Руасси
Франция во власти массовой безработицы и сокращений
Авиационный сектор один из наиболее пострадавших за время пандемии в стране. Компания Air France планирует сократить более 7 c половиной тысяч рабочих мест. Против грядущего сокращения бастуют и сотрудники французского аэропорта Руасси. К слову, безработица во Франции достигла рекордных 8 %. Рост числа незанятых в 3 раза превысил показатель времен финансового кризиса в марте 2009 года. А ВВП страны во 2-м квартале прошлого года сократился почти на 15 %.
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