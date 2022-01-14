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Во Франции бастуют учителя против ужесточения санитарного протокола в школах
Во Франции бастуют учителя, уставшие от постоянно меняющегося санитарного протокола в школах. За последние восемь дней они модифицировались три раза. В Париже на демонстрацию вышли более 8 тысяч человек, в целом по стране состоялось 136 манифестаций, к которым присоединились и родители. Протестующие говорят, что во многих учебных заведениях нет даже достаточного количества нужных по протоколу масок. Десять тысяч классов переведены на дистанционное обучение.
С 30 декабря было принято четыре протокола, а это значит, что правительство не знает, что делать. Нет единой стратегии. Единственная цель принятия этих протоколов - открыть школы, чтобы родители могли выйти на работу. Но власти оказались не подготовлены и дезорганизованы. Школы работают с игнорированием риска для здоровья учителей, которым даже не дали надлежащие респираторы для работы
Мы просим, чтобы нас защищали, чтобы нам предоставили нужные маски, датчики CO2 и очистители воздуха в школах. Мы также требуем увеличения персонала, сейчас некому выйти на замену заболевшему учителю
В знак солидарности с учителями старшеклассники нескольких учебных заведений в Париже заблокировали мусорными баками входы в лицеи. Полиция расправилась с этими учащимися привычными методами - физической силой и спецсредствами. Сообщается, что в несовершеннолетних распыляли газ и применяли электрошокеры.
В забастовке принимают участие 40 % работников сферы образования, в некоторых школах на работу не вышли 75 % преподавателей. Всего по стране в акциях протеста участвовали более 77 тысяч человек.
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