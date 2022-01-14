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Во Франции бастуют учителя против ужесточения санитарного протокола в школах

Во Франции бастуют учителя, уставшие от постоянно меняющегося санитарного протокола в школах. За последние восемь дней они модифицировались три раза. В Париже на демонстрацию вышли более 8 тысяч человек, в целом по стране состоялось 136 манифестаций, к которым присоединились и родители. Протестующие говорят, что во многих учебных заведениях нет даже достаточного количества нужных по протоколу масок. Десять тысяч классов переведены на дистанционное обучение.

С 30 декабря было принято четыре протокола, а это значит, что правительство не знает, что делать. Нет единой стратегии. Единственная цель принятия этих протоколов - открыть школы, чтобы родители могли выйти на работу. Но власти оказались не подготовлены и дезорганизованы. Школы работают с игнорированием риска для здоровья учителей, которым даже не дали надлежащие респираторы для работы
Эрик Кокерель, депутат Национального собрания Франции
Мы просим, чтобы нас защищали, чтобы нам предоставили нужные маски, датчики CO2 и очистители воздуха в школах. Мы также требуем увеличения персонала, сейчас некому выйти на замену заболевшему учителю
Гизлен Давид, представитель Профсоюза учителей начальных классов Франции

В знак солидарности с учителями старшеклассники нескольких учебных заведений в Париже заблокировали мусорными баками входы в лицеи. Полиция расправилась с этими учащимися привычными методами - физической силой и спецсредствами. Сообщается, что в несовершеннолетних распыляли газ и применяли электрошокеры.

В забастовке принимают участие 40 % работников сферы образования, в некоторых школах на работу не вышли 75 % преподавателей. Всего по стране в акциях протеста участвовали более 77 тысяч человек.

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