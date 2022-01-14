Во Франции бастуют учителя против ужесточения санитарного протокола в школах

С 30 декабря было принято четыре протокола, а это значит, что правительство не знает, что делать. Нет единой стратегии. Единственная цель принятия этих протоколов - открыть школы, чтобы родители могли выйти на работу. Но власти оказались не подготовлены и дезорганизованы. Школы работают с игнорированием риска для здоровья учителей, которым даже не дали надлежащие респираторы для работы

Эрик Кокерель, депутат Национального собрания Франции