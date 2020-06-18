Во Франции без работы могут остаться почти 5 тысяч человек

Тысячи работников завода "Рено" приняли участие в акции протеста на севере центральной Франции. Как ожидается, автопроизводитель сократит около 15 тысяч рабочих мест. И тогда только во Франции без работы останутся почти 5 тысяч человек. Все это происходит на фоне растущей безработицы и наступающей из-за коронавирусного кризиса рецессии.

