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Во Франции без работы могут остаться почти 5 тысяч человек

Тысячи работников завода "Рено" приняли участие в акции протеста на севере центральной Франции. Как ожидается, автопроизводитель сократит около 15 тысяч рабочих мест. И тогда только во Франции без работы останутся почти 5 тысяч человек. Все это происходит на фоне растущей безработицы и наступающей из-за коронавирусного кризиса рецессии.

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