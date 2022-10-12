Во Франции дерутся в очередях за топливом, а в Германии протестуют фермеры

Топливный кризис во Франции приобретает все большие масштабы: на АЗС возникают многокилометровые очереди, в которых вспыхивают драки. Вполне вероятно, что ситуация в ближайшие дни только усугубится.

Сегодня к бастующим работникам корпорации "Тоталь" присоединились сотрудники НПЗ в городе Донж. Он перерабатывает около 10-ти миллионов тонн черного золота в год и в значительной степени обеспечивает потребности страны. Уже сейчас даже на работающих заправках нормируют отпуск топлива: на машину полагается не более 30 литров. После закрытия НПЗ дефицит наверняка станет еще более ощутимым. Правительство пока не вмешивается в трудовой спор между "Тоталь" и работниками. Власти опасаются, что если бастующих поддержать, их пример окажется заразительным, французы начнут массово прибегать к шантажу нанимателей. А бизнес-климат в стране ухудшается не по дням, а по часам: количество банкротств в стране стало рекордным за последнюю четверть века.

Протестуют фермеры Германии

Похожие проблемы переживает и экономика Германии, только бюргеров возмущает не дефицит, а дороговизна топлива, которая стала одним из главных драйверов инфляции. Здесь начались протесты фермеров, которые блокируют сельхозтехникой автомагистрали.

Фермеров энергокризис затронул едва ли не больше остальных. Высокотехнологичное аграрное производство требует серьезных затрат энергии. При этом предсказать изменение цен на топливо и электричество невозможно. Цены продолжат расти, но скорость такого роста превосходит самые пессимистические ожидания. Это уже ощутили на себе рядовые обыватели. Они выходят на улицы все более массово, поскольку тарифы на электричество и тепло не всегда по силам даже благополучным бюргерам.