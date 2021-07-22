Во Франции для посещения Эйфелевой башни введен специальный пропуск

Власти Франции резко ограничили в правах невакцинированных граждан и туристов. Для посещения Эйфелевой башни, а также большинства музеев введен специальный пропуск. Он должен подтвердить факт прививки или доказывать отсутствие заражения. Нововведение было настолько неожиданным, что возле знаменитой башни даже пришлось установить пункт экспресс-тестирования на COVID. Принуждение к вакцинации спровоцировало недовольство граждан. Причем спецслужбы заявляют, что налицо резкая радикализация настроений и готовность к участию в массовых протестах даже тех, кто всегда этого избегал.



